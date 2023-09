"Reichsbürger"-Fest sorgt für Großaufgebot der Polizei in Deutschland

Schloss Bärwalde ist eines von 3 Sitzen des "Königreichs Deutschland"

Die Gemeinde Boxberg hatte am Samstagvormittag zu einem Brunch mit Bürgermeister Hendryk Balko eingeladen. Dort konnten die Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen zu den Vorgängen im Schloss Bärwalde. Dem seien etwa 80 Menschen gefolgt, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit.

Laut sächsischem Verfassungsschutzbericht ist die Bewegung "Königsreich Deutschland" seit April 2021 im Freistaat aktiv. Das Schloss Bärwalde sei einer von drei Sitzen. Im vorigen Februar habe das „Königreich“ zudem das Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock im Erzgebirge gekauft.

➤ Mehr lesen: "Goldenes Brett vorm Kopf" 2017 geht an Peter Fitzek, der "König von Deutschland"

Das "Königreich Deutschland" wurde 2012 von dem in Halle in Sachsen-Anhalt geborenen Peter Fitzek gegründet. Er ernannte sich zu dessen Oberhaupt. "Reichsbürger" wie er erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an.