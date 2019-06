Regierungspräsident erschossen - fieberhafte Suche nach Täter

Knapp 40 Stunden dauerte es, dann stellten die Behörden erste Ermittlungsergebnisse nach dem Tod des nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor. Er starb an einem Schuss aus nächster Nähe in den Kopf, wie die Kasseler Staatsanwaltschaft und das hessische Landeskriminalamt am Montagabend sagten. Erstmals äußerten sie sich damit öffentlich zum Tod des 65 Jahre alten CDU-Politikers in Nordhessen. Ein Rätsel bleibt der Tod des beliebten Politikers weiterhin.