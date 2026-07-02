„Regenbogenmaschine“: Schneekanone im Sommer sorgt für Empörung

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Im Südtiroler Ahrntal sorgt eine Schneekanone mitten im Hochsommer für hitzige Gemüter. Die Skiworld Ahrntal setzt am Klausberg in ihrem Family Park an heißen Tagen eine Beschneiungsanlage als „Regenbogenmaschine“ ein. Während die Betreiber von einer erfrischenden Attraktion für Kinder sprechen, hagelt es in sozialen Medien Kritik wegen angeblicher Wasserverschwendung. „Ein Spaß für Groß und Klein!“, nennt die Skiworld die sommerliche Aktion. Täglich um 14 Uhr wird die Kanone für zwei Minuten eingeschaltet und versprüht feinen Wasserstaub, inklusive Regenbogen-Effekt.

In den sozialen Medien kommt das nicht so gut an: „So kann man eine wertvolle Ressource auch sinnlos vergeuden“, kritisiert eine Frau unter einem Social-Media-Post des Betreibers. „Wasserverschwendung deluxe“, schimpft eine andere. Weit über hundert Kommentare sammelte der Beitrag innerhalb kurzer Zeit, die überwältigende Mehrheit beklagt Ungleichbehandlung: Bauern und Anwohner in den Alpen würden zum Wassersparen aufgerufen, während die Skiworld das rare Nass in die Bergwelt verspritzt. 240 Liter in zwei Minuten Der Betreiber wehrt sich gegen die Vorwürfe. In den zwei Minuten würden lediglich 240 Liter versprüht, zwei Liter pro Sekunde und damit der Minimalverbrauch der Maschine. Im Winter laufen Schneeanlagen mit einer Leistung von bis zu zehn Litern pro Sekunde. Außerdem werde kein Trinkwasser verwendet, sondern Quell-, Schmelz- oder Regenwasser, das ohnehin im Rohr stehe. „Wenn es nicht rausgespritzt wird, läuft es den Berg hinunter“, erklärt ein Sprecher der Skiworld Ahrntal.