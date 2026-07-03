Weil er ein auf Anweisung von Präsident Donald Trump renoviertes Wasserbecken in Washington beschädigt haben soll, drohen einem ehemaligen US-Olympiateilnehmer bis zu zehn Jahre Haft. Gegen David Hearn wurde Anklage wegen Beschädigung von öffentlichem Eigentum erhoben, wie Staatsanwältin Jeanine Pirro mitteilte. Der 67-Jährige ist einer von mehreren Menschen, die wegen mutmaßlicher Beschädigung von Trumps Prestige-Projekt „Reflecting Pool“ festgenommen worden waren.

Hearn weist die Vorwürfe zurück. Mit der Anklage wegen Beschädigung von öffentlichem Eigentum am Donnerstag drohen Hearn nun bis zu zehn Jahre Haft. Er hatte der „Washington Post“ nach seiner vorübergehenden Festnahme berichtet, dass er lediglich während einer Fahrradtour an dem großen Wasserbecken angehalten habe, um sich die von Trump in Auftrag gegebene Renovierung selbst anzusehen. Nachdem er sich hinuntergebeugt hatte, um ein Stück der sich ablösenden blauen Farbe zu berühren, sei er festgenommen worden.

„Ich habe nichts zerstört, kaputtgemacht oder abgepellt“, sagte der frühere Kanu-Sportler. Er hatte für die USA dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Der sogenannte Reflecting Pool ist ein Wahrzeichen Washingtons und ein beliebtes Fotomotiv. Darin spiegeln sich das Lincoln-Denkmal und der Obelisk zum Gedenken an den ersten US-Präsidenten George Washington. Trump ließ Becken mit Pool -Farbe anstreichen Seit seiner Eröffnung im Jahr 1922 färben Algen das Wasser in dem Pool allerdings regelmäßig grün. Was Enten freut, hatte Trump vor den derzeitigen Feiern zum 250. Gründungstag der USA erzürnt. Er ließ das Becken deshalb entleeren und den grauen Boden mit Pool-Farbe anstreichen, um ihn „amerikaflaggen-blau“ leuchten zu lassen.