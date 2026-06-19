Farbe blättert ab: Trumps Renovierung des Reflecting Pool scheitert
Zusammenfassung
- Die von Donald Trump angeordnete Renovierung des Lincoln Memorial Reflecting Pool scheint zu scheitern, da sich frische Farbe vom Boden löste und sich im Wasser verteilte.
- Die Arbeiten waren Teil eines 14,7 Millionen Dollar schweren Auftrags ohne Ausschreibung im Rahmen von Trumps Umbauplänen für Washington.
- Trump hatte die Fertigstellung am 6. Juni verkündet, doch eine ungeplante Algenblüte und der Einsatz von Wasserstoffperoxid sorgten weiter für Probleme.
Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Renovierung des sogenannten Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington scheint zu scheitern: Am Donnerstag blätterte die frische Farbe vom Grund ab und verteilte sich im algenfarbenen Wasser - weniger als zwei Wochen, nachdem Trump die Fertigstellung der Arbeiten verkündet hatte.
Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt im Rahmen eines 14,7 Millionen Dollar schweren Auftrags ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet.
Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.
Besonders die Entscheidung Trumps, dass der Pool renoviert werden müsse, hatte Diskussionen ausgelöst. Am 6. Juni verkündete der US-Präsident, dass die Arbeiten abgeschlossen seien.
Weil eine ungeplante Algenblüte den Pool statt dunkelblau aber grün färbte, hatten Arbeiter am Dienstag Wasserstoffperoxid in den Pool gegossen.
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