Rechte Hassposter feiern Mord an CDU-Politiker

Die 20-köpfige Sonderkommission der Polizei wurde am Mittwoch auf 50 Personen aufgestockt. Offiziell heißt es, dass „in alle Richtungen“ ermittelt wird. In der Tatnacht, also in der Nacht auf Sonntag, fand ganz in der Nähe von Lübckes Haus ein Volksfest statt. Zu der Frage, ob es eine Verbindung der Tat zu dem Fest gebe, wollte sich die Staatsanwaltschaft bisher nicht äußern. Die Ermittler bitten um Fotos und Videos von diesem Fest.

Bild und Spiegel Online berichteten, dass ein Sanitäter die Stelle, an der Walter Lübcke am Sonntag um 0.30 Uhr gefunden worden war, verändert habe. Der Verdacht liegt nahe, dass er einige Bereiche säuberte, um Angehörigen den schrecklichen Anblick zu ersparen. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden, für Suizid gibt es keinen Hinweis.

Der 65-jährige Walter Lübcke wäre im Herbst in Pension gegangen. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Söhne.