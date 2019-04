Razzia gegen römischen Mafia-Clan Casamonica - 23 Festnahmen

Bekannte Unterwelt-Größen

Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekanntes Unterwelt-Syndikat, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen- und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen zu Kriminalität und Mafiaaktivitäten in Rom auf. 150 Sicherheitskräfte beteiligten sich an der Razzia.

Illegal in Rom errichtete Villen des Casamonica-Clans in Rom waren im November abgerissen worden. Mitglieder der ursprünglich in der Apenninen-Region Abruzzen ansässigen Familie kamen als Gebrauchtwarenhändler in den 1970er-Jahren in die italienische Hauptstadt.