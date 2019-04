Ratte legte Metro in Budapest lahm

Kaum hatten die Budapester Verkehrsbetriebe Anfang der Woche die renovierten Stationen der U-Bahnlinie U3 präsentiert, herrschte am Mittwochvormittag wieder Stillstand.

Stromkasten als Behausung

Wie die Verkehrsbetriebe in einer Aussendung berichteten, dürfte daran eine Ratte Schuld gewesen sein. Das Tier nistete sich in der Station " Gyöngyösi-Strasse" in einem Stromkasten ein. Die dort zusammenlaufenden Kabel weckten den Appetit des Nagers, auf das Anknabbern folgte ein Kurzschluss sowie Rauchentwicklung.

Nachdem Feuermelder Alarm geschlagen hatten, wurde die Station evakuiert, die Passagiere mussten auf Busse umsteigen. Als der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte, fehlte von dem tierischen Verursacher jede Spur.