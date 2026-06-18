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Unfall mit Rasenmähertraktor: Mann (41) gerät mit Händen in Mähwerk

Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem Aufsitzrasenmäher schwer an den Händen verletzt worden.
18.06.2026, 12:03

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Mann in T-Shirt sitzt auf rotem Rasenmähertraktor

In Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen ist es am 16. Juni zu einem Unfall mit einem Rasenmähertraktor gekommen. Ein Mann ist mit beiden Händen in das Mähwerk geraten und wurde schwer verletzt. 

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Mann wird an Händen schwer verletzt

Wie die Polizei Bayern berichtet, war ein 41-Jähriger gegen 11:20 Uhr mit einem Aufsitzrasenmäher auf einer Rasenfläche in der Reichenberger Straße unterwegs. Dabei wurde der Mann in einen schweren Unfall verwickelt: "Aufgrund der Hanglage des Grundstückes kippte der Rasentraktor um. Der Fahrer fiel von seinem Fahrzeug und geriet mit beiden Händen in das Mähwerk. Er erlitt hierdurch schwere Verletzungen", heißt es in der Aussendung. 

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Passanten und Passantinnen eilten zu Hilfe und versorgten den 41-Jährigen, bis die Einsatzkräfte eingetroffen waren. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Schweinfurt untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. 

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