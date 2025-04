Dreimonatiges Kind von Rasenmäher-Roboter verletzt

Im Pinzgau ist ein Säugling durch einen Mähroboter verletzt worden. Das drei Monate alte Kind habe sich auf einer Decke in der Wiese nahe des Wohnhauses in Piesendorf befunden, als der Mähroboter auf das Kind zufuhr und es im Bereich der linken Handfläche sowie der Finger verletzte, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch mit.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde es vom Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Salzburg gebracht.