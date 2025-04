Bombenbauer in Graz vor Gericht: Urteil fällt noch heute

Am Vormittag waren vor allem die Ermittler am Wort und schilderten den Ablauf nach der Festnahme sowie die Panne um die im Auto der Ex-Frau versteckte Bombe. Ein Urteil ist für den Nachmittag geplant.

Der Prozess gegen den 56-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer in Graz ist am Mittwoch fortgesetzt worden.

Am Montag hatten beide noch ihre Befragung ohne Anwesenheit des Beschuldigten gewünscht, weil sie ihn angeblich nicht sehen wollten. Als sie am Mittwoch in den Saal kamen, sprach sie der vorsitzende Richter Andreas Rom an, weshalb sie denn nun kein Problem mehr hätten, den Angeklagten zu sehen. Daraufhin verließen beide wieder den Gerichtssaal.

"Wollte meine Frau umbringen"

Anschließend waren die leitenden Ermittler am Wort. Jener Beamte, der den IT-Techniker nach der Festnahme als erstes befragte, gab an: "Wir haben ihn bei der Arbeit festgenommen. Wir versuchten es still über die Bühne zu bringen."

Dafür sei der Beschuldigte dankbar gewesen. Er habe sich gleich kooperativ gezeigt und sofort gesagt, er wisse, weshalb sie ihn mitnehmen: "Ich wollte meine Frau umbringen", habe er gesagt. Noch bevor er ausführlich befragt worden sei, habe sich der 56-Jährige erkundigt, ob die Bombe am Auto seiner Ex-Frau schon gefunden worden sei. Erst da sei es dann umgehend zu Sicherheitsmaßnahmen in Graz gekommen, wo die Frau mit dem Auto zu diesem Zeitpunkt unterwegs war.