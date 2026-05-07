In Florida wurde ein 26-jähriger Mann wegen Mordes festgenommen und angeklagt. Bei dem Verhafteten soll es sich um den US-Rapper Jayy Wick handeln, der einen 18-Jährigen mehrmals angeschossen und getötet haben soll. Besonders schockierend: Der Musiker soll kurz nach einer Tat auf der Bühne gestanden und Songs performt haben.

Auftritt in Nachtclub nach Mord? Wie die Polizei von Bay County in einer Stellungnahme berichtet, ereignete sich der Vorfall am 25. April in Bay County am Strandzugang 83. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Donald Anderson heißt, soll mehrmals auf einen jungen Mann geschossen haben. Den Ermittlern zufolge identifizierten Augenzeugen Anderson als die Person, die mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben hatte. "Nachdem er das Feuer eröffnet hatte, floh Anderson vom Tatort und setzte seinen Abend fort, als wäre nichts geschehen", heißt es in der Aussendung.

Der Rapper soll laut Fox 5 Atlanta nach seiner Tat im Vibez Night Club in Panama City aufgetreten sein. Ein mit Anderson in Verbindung stehender Sicherheitsbeamter erzählte anschließend den Polizeibeamten, er habe die Schüsse gehört, das Opfer ausfindig gemacht und es vom Strandbereich näher an den Bürgersteig gebracht.