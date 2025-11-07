Mehr als 550.000 Menschen folgen der Influencerin Iris Hsieh auf Instagram. Die junge Frau, die eine Ausbildung als Krankenschwester hat und auch "Nurse Goddess" genannt wird, ist für ihren Lifestyle-Content sowie ihre lustigen Videos bekannt. Doch am 22. Oktober ist die 31-Jährige verstorben.

Influencerin bewusstlos in Badewanne entdeckt Laut Channel News Asia war die Taiwanerin mit dem malaysischen Rapper Namewee (mehr als 3,6 Millionen Fans auf YouTube) unterwegs. Die beiden sollen sich in einem Hotel getroffen haben, um ein Musikvideo zu besprechen, in dem die Influencerin mitwirken sollte. Bereits zuvor arbeitete die Frau mit Wee Meng Chee, wie der Musiker bürgerlich heißt, zusammen. Um 00:30 Uhr Ortszeit setze der 42-Jährige einen Notruf ab, nachdem er die Content Creatorin bewusstlos in der Badewanne in dem Hotel in Kuala Lumpur vorgefunden hatte.

vorgefunden hatte. Der Musiker, der für sein kontroverses Image bekannt ist, wurde am selben Tag auf Kaution festgenommen.

Die Polizei fand neun blaue Pillen im Hotelzimmer, dabei soll es sich wohl um Ecstasy gehandelt haben. Chee wird illegaler Drogenbesitz und -konsum vorgeworfen, er bestritt die Anschuldigungen, wurde jedoch auf mehrere illegale Substanzen, darunter Amphetamine, Methamphetamin, Ketamin und THC, positiv getestet.

Nachdem er auf Kaution freigelassen wurde, befindet er sich nun wieder in Untersuchungshaft. Der Künstler hat sich laut eines Postings auf Instagram gestellt, nachdem er zuvor der Polizei zufolge "untergetaucht" war: "Ich bin jetzt auf der Polizeiwache und werde bei den Ermittlungen voll und ganz kooperieren, um der Öffentlichkeit und der Familie der Verstorbenen Antworten zu geben", heißt es in dem Beitrag. "Ich werde nicht fliehen. Bei allen sieben früheren Fällen, in denen Haftbefehle gegen mich erlassen wurden, habe ich mich freiwillig und ohne Ausflüchte gestellt." Der Tod der Influencerin wurde mittlerweile als Mord eingestuft.

Warum wurde der Rapper zuvor verhaftet? Laut BBC erlangte Namewee Popularität, nachdem er 2007 die malaysische Hymne parodiert hatte, was für Kritik sorgte. Die Behörden wollten ihn sogar für Volksverhetzung verklagen, zog diese jedoch zurück, nachdem das Video gelöscht wurde und sich Chee öffentlich entschuldigt hatte. 2016 wurde er für vier Tage verhaftet, weil er vor und in Gotteshäusern rappte.