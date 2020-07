Rapper Haftbefehl hat sich angeblich ins Bein geschossen

Der deutsche Rapper Haftbefehl dürfte sich eine Schussverletzung zugefügt haben: Wie mehrere deutsche Medien berichten, hat sich der 34-Jährige am Donnerstag ins Klinikum Darmstadt begeben. Offenbar verwundete sich der Musiker („Chabos wissen wer der Babo ist“), der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, "im Drogen- und Alkoholrausch", wie die Bildzeitung und der Hessische Rundfunk berichten.

Er soll sich im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgehalten haben, als er sich „aus Versehen“ in den Unterschenkel schoss. Erst in Darmstadt soll er dann die Klinik aufgesucht haben.

Polizei sagt nichts

Die Polizei bestätigte die Identität des Rappers bisher allerdings nicht. Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen hatte sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus eingeliefert. „Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ“, heißt es in dem Bericht lapidar.

Im Zuge der Ermittlungen sei auch die Meldeanschrift des Verletzten und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht worden. „Hierbei konnten keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen“, heißt es von der Polizei. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnte man keine weiteren Angaben machen; später sollen mehr Details folgen.