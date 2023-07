Randalierer zwingt United-Airline-Crew zur Notlandung

Ein United-Airlines-Flug von Houston nach Amsterdam wurde nach Chicago umgeleitet, nachdem ein randalierender Passagier in der Business-Class den Flug unterbrochen hatte, weil die von ihm gewählte Mahlzeit nicht mehr verfügbar war.

Wie der Guardian berichtete, war die Maschine am Sonntag um 16.20 Uhr Ortszeit in Houston gestartet und befand sich zwei Stunden nach dem Start im Luftraum von Chicago. Die Flugverfolgungs-Website Flightradar24 zeigte wenig später jedoch, dass das Flugzeug seinen eigentlich geplanten Kurs änderte und stattdessen den Flughafen O'Hare in Chicago umkreiste und schließlich landete.