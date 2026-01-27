Zwei erfahrene Radfahrer verirrten sich während einer Tour im Regenwald nahe der Gemeinde Pedro de Toledo im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Sechs Tage lang kämpften sie ums Überleben im dichten Dschungel. Eine Sprachnachricht wurde schließlich zum entscheidenden Hinweis für die Rettungskräfte.

Radfahrer sechs Tage im Regenwald vermisst Gilberto Alves de Almeida (62) und Carlos Gomes Pereira (58) sind laut einem Bericht von CNN Brasil seit 25 Jahren befreundet und fahren seit rund zwei Jahren gemeinsam Rad. Am Morgen des 14. Jänners brachen sie in Richtung Juquitiba auf, einer bei Radfahrern beliebten Gegend mit Wasserfall. Auf der Strecke verloren sie jedoch die Orientierung.

Lebensrettende Sprachnachricht Gilberto schickte daraufhin eine Sprachnachricht an seine Familie und erklärte, dass sie nicht wüssten, wo sie sich befänden, und sie versuchen würden, dem Lauf des Flusses São Lourencinho zu folgen. Rettungskräfte starteten am nächsten Tag eine groß angelegte Suchaktion. Insgesamt waren drei Teams auf unterschiedlichen Routen im Einsatz, um die vermissten Männer zu finden.

Wie haben sie überlebt? Schwere Regenfälle verzögerten die Rettungsaktion jedoch. Erst sechs Tage später konnten die Radfahrer rund zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Sprachnachricht abgesendet worden war, mit Hilfe eines Hubschraubers der Militärpolizei lebend gefunden und gerettet werden. Während der Tage im Wald ernährten sie sich von Palmherzen und tranken Wasser aus dem Fluss. DIe Männer waren zwar bei Bewusstsein, jedoch stark geschwächt und hatten Schwierigkeiten zu gehen. Sie wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht.