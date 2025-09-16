Alarmierender Verlust: Regenwald schrumpft um Fläche Spaniens

Der Amazonas-Regenwald in Brasilien hat in den vergangenen 40 Jahren eine Fläche von der Größe Spaniens verloren. Von 1985 bis 2024 sei auf Satellitenbildern ein Rückgang der Waldfläche um 49,1 Millionen Hektar zu sehen, teilte der brasilianische Waldmonitor Mapbiomas am Montag (Ortszeit) mit. Damit steuere die Waldzerstörung im Amazonasgebiet auf einen gefährlichen Kipppunkt zu.

Mit Blick auf alle Pflanzenarten habe der Amazonas-Regenwald seit 1985 13 Prozent der dort beheimateten Vegetation verloren, hieß es in dem Bericht. Ab einem Vegetationsverlust von 20 bis 25 Prozent könne der Amazonas-Regenwald nicht mehr als tropischer Regenwald existieren, sagte der Forscher Bruno Ferreira.

Wenn zu viel Vegetation verloren gehe, werde der Wasserkreislauf aus Verdunstung und Regen unterbrochen. Der Regenwald werde sich dann in eine "trockene Savanne" verwandeln.