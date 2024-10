Polizistin ermordete sechs Menschen, um deren Lebensversicherung einzustreichen

Die 43-jährige Rachel Kutumela erschien am Freitag mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze und einer Gesichtsmaske vor dem Haftrichter in Polokwane , das 300 Kilometer nordöstlich von Johannesburg liegt. Die Polizei beschuldigt sie des sechsfachen Mordes und des Versicherungsbetruges .

Kutumela war am Donnerstag auf einer Polizeiwache in der Kleinstadt Senwabarwana festgenommen worden. Sie soll mindestens 10 Millionen Rand ( 520.000 Euro ) aus Lebens- und Sterbegeldversicherungen kassiert haben, die sie zuvor im Namen ihrer Opfer abgeschlossen hatte.

Erster Mord vor fünf Jahren

Den ersten Mord soll sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft 2019 begangen haben. Die Leichen ihrer Opfer wurden an verschiedenen Orten gefunden: Ein behinderter Mann wurde tot an einem Damm entdeckt, eine Frau verbrannt in einer Hütte. Die nächste Anhörung in dem Fall soll am 18. Oktober stattfinden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist mit weiteren Festnahmen zu rechnen.