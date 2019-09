Prozess gegen mutmaßliche Terrorgruppe "Revolution Chemnitz"

Dass sich die gewaltbereite Szene zunehmend mit Waffen ausstattet, ist seit dem Wochenende bekannt. Laut Innenministerium ist die Polizei 2018 bei rechtsmotivierten Straftaten auf insgesamt 1091 Waffen gestoßen. Im Jahr zuvor wären noch 676 Waffen sichergestellt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) zeigte sich ob der gestiegenen Zahlen „alarmiert“ und kündigte entschlossenes Handeln an.

Auch die Gruppe „Revolution Chemnitz“ soll versucht haben, an Schusswaffen zu gelangen, darunter Maschinenpistolen. Die Männer, alle vorbestraft und fest verankert in der Hooligan-, Skinhead- und Neonaziszene, wollten laut ihren Chats „effektive Schläge gegen Linksparasiten, Merkel-Zombies, Mediendiktatur und deren Sklaven“ verüben. Einen „Probelauf“, bei dem sie mehrere Menschen verletzten, hatten sie hinter sich. Ein großer Angriff hätte dann in Berlin am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, stattfinden sollen. Doch da waren die Rechtsextremen bereits in Polizeigewahrsam.

Nicht verhindert werden konnte der Mord an CDU-Politiker Walter Lübke am 2. Juni. Der hessische Regierungspräsident wurde auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet. Er wurde seit Jahren bedroht. Genauso wie viele andere Politiker, die dies öffentlich machen. Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch etwa, oder der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring. Er sei die „Nummer zwei, die demnächst einen Kopfschuss erhalte“, stand in einer an ihn adressierten Postkarte.

Inwiefern Stephan E., der mutmaßliche Mörder von Lübke, Kontakt zur Chemnitzer Gruppe hatte, wird im Prozess zu klären sein. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen einen Angeklagten mit einem Mann aus E.’s Umfeld. Zudem soll er wie die Chemnitzer Gruppe bei einem

von der AfD organisierten Marsch dabei gewesen sein.