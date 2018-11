Promi-Villen abgebrannt: „Ich habe wirklich richtig Angst“

„Herzzerreißende Zeit in ganz Kalifornien“, schrieb Hollywood-Star Gerard Butler (48, „300“) und sendete ein Foto von sich vor qualmenden Trümmern und einem ausgebrannten Auto. „Wir haben unser Haus verloren“, schrieb „Doctor-Strange“ Regisseur Scott Derrickson. In der Asche hat er „völlig intakt“ eine Pflanzenschale, ein Plastikspielzeug und ein verrußtes Glas vorgefunden. Seine beiden Söhne treffe der Verlust ihrer Sachen schwerer. Auch Sänger Robin Thicke und der kanadische Rocker Neil Young haben ihre Häuer verloren.

Und alle danken den heroischen und unerschrockenen Feuerwehrmännern, die seit Freitag fast ununterbrochen im Einsatz stehen. Durch die starken Winde bestand auch am Montag keine Chance, die gewaltigen Feuerwalzen aufzuhalten. An manchen Stellen nahm sich das Feuer Gelände in der Größe von drei Fußballfeldern in einer Minute. Dies sei der Grund, warum es bisher mehr als 30 Tote gegeben hat. Einen genauen Überblick wird man sich erst in einigen Tagen machen können.

Bei den schweren Bränden in den Ausläufern der Sierra-Nevada-Berge werden noch 200 Menschen vermisst. In der Kleinstadt Paradise brannten 6400 Häuser nieder. Weil die Brände auch die Mobilfunkmasten zerstört haben, können viele ihre Angehörige nicht erreichen. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown macht den Klimawandel verantwortlich. „Dies ist die neue Abnormalität.“