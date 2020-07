Surf-Star Greentree: Zwei Monate auf Boot gefangen gehalten und vergewaltigt

Es sind schwere Vorwürfe, die die australische Profi-Surferin Carmen Greentree erhebt. Die 37-Jährige behauptet, auf einem Hausboot in Indien gefangen gehalten und vergewaltigt worden zu sein. Zwei Monate lang erlebte sie die Hölle auf Erden. Doch erst 15 Jahre nach dem traumatisierendem Erlebnis sei sie imstande gewesen, ihr Schweigen zu brechen.

In einem Buch mit dem Titel “A Dangerous Pursuit of Happiness” schildert die dreifache Mutter ihr Martyrium. 2004 war die ambitionierte Profi-Surferin zu einem Selbstfindungstrip nach Nepal aufgebrochen. Nachdem sie sich nicht für die sogenannte "World Tour" qualifizieren konnte, beschloss sie, im Himalaya vom Dalai Lama zu lernen, ihrem bisherigen Leben "entfliehen”, erzählt sie den australischen Medien.

Die Reise entwickelte sich jedoch anders als gedacht. Die damals 22-Jährige soll nach eigenen Angaben zwei Monate lang auf einem Hausboot gefangen gehalten und sexuell missbraucht worden sein.

Auf falsches Tourismusbüro hereingefallen

Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Neu-Delhi sei sie von einem falschen Tourismusbüro in die Falle gelockt worden, so die Sportlerin. Man habe ihr erzählt, der schnellste Weg nach Dharmasala, dem Sitz des Dalai Lama, sei mit dem Flugzeug über Kashmir. Da andere Büros ihr eine 14-stündige Reise angeboten hatten, entschied sie, den weniger beschwerlichen Flug zu buchen.