Prinz William will Sex-Skandal vor Gericht vertuschen

Eine dieser Frauen , Virginia Giuffre, hat Andrew geklagt und in zahlreichen internationalen Zeitschriften ohnehin schon ausführlich über anstößige Details der Begegnungen mit Andrew berichtet.

Spitzfindigkeiten

Dass die allerdings auch vor Gericht zur Sprache kommen, will Andrew nach Berichten der Times mit allen Mitteln verhindern. Seine Anwälte sollen nicht nur an dieser Vertuschung arbeiten, der gesamte Prozess soll unter Einsatz juristischer Spitzfindigkeiten verhindert werden. So bringt man das damalige Alter der Anklägerin – sie war 17 – ins Spiel, da in New York mit diesem Alter einvernehmlicher Sex mit Erwachsenen legal ist und die vermeintliche Zustimmung auch vor Gericht gültig ist.