Rauch wegen Powerbank: Swiss-Maschine musste landen

Mit Rauch an Bord musste zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen eine Maschine der Lufthansa-Tochter Swiss außerplanmäßig landen. Beide Male waren elektronische Geräte die Ursache, die seit Anfang des Jahres in der gesamten Lufthansa-Gruppe nicht mehr verwendet werden dürfen, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Die am Sonntagabend in Zürich gestartete Maschine landete in den frühen Morgenstunden in Dublin, statt wie geplant nach Boston zu fliegen.

206 Passagiere wurden ins Hotel gebracht

„Grund dafür war eine Rauchentwicklung an Bord, die von einer Powerbank verursacht worden war“, wie die Swiss mitteilt. Um Landepriorität zu erhalten, werde in solchen Fällen ein Notsignal abgesetzt, aber es handle sich nicht um eine Notlandung. Die 206 Passagiere wurden in Hotels gebracht, während die Fluggesellschaft sich um die Weiterreise kümmert, wie sie weiter sagt.

Powerbanks dürfen nicht ins Handgepäckfach

Am 27. Juli 2026 war ein Swiss-Flug von Zürich nach New York wegen Rauchentwicklung in der Kabine außerplanmäßig in Bangor im US-Bundesstaat Maine gelandet. Ursache war eine Ladebox für Kopfhörer, die zwischen die Sitze gefallen und dort eingeklemmt und beschädigt worden war. So eine Box gilt wegen der Ladefunktion auch als Powerbank, wie Swiss sagt.