In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen um Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Ein Auto, laut mehreren Medienberichten ein Porsche, war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehsteig gefahren.