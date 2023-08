Polizeieinsatz in Salzburg wegen blökendem Lamm im Auto

In der Stadt Salzburg haben Passanten am Donnerstagabend die Polizei informiert, dass sich in einem in der Schwarzstraße abgestellten Pkw ein laut blökendes junges Lamm befindet.

Tatsächlich stießen die Beamten auf der Rückbank des in Deutschland zugelassenen Autos auf das Tier, dem mit einem Karton, einer Decke und etwas Heu ein Lager errichtet worden war. Die Polizisten verständigten daraufhin den Besitzer des Wagens, der sich gerade in einer Theateraufführung befand.

Der 49-jährige Berliner erklärte den Beamten, dass er das am 7. Juli vom Mutterschaf verstoßene Lämmchen in Kroatien geschenkt bekommen habe. Aufgrund der Tierliebe der Familie wolle er es nach einem kurzen Salzburgbesuch nach Hause nehmen und es auf seinem Bauernhof aufziehen.