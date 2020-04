Polizei tötete Messer-Angreifer im Norden von Paris

Polizisten haben laut einem Agenturbericht in einem nördlichen Pariser Vorort einen Angreifer getötet, der sie mit einem langen Messer bedroht hatte. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf die örtliche Staatsanwaltschaft.

Die Pariser Polizei bestätigte auf Anfrage in allgemeiner Form den Vorfall, nahm aber zu Einzelheiten zunächst keine Stellung. In Frankreich ist die Furcht vor Terroranschlägen immer noch. In den vergangenen Jahren starben mehr als 250 unschuldige Menschen.