Polizei erschoss Frau bei Messerangriff in Supermarkt in München

In einem Supermarkt in München ist am Montagabend eine Frau von der Polizei erschossen worden, nachdem sie die Einsatzkräfte mit dem Messer attackiert haben soll. Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Die Beamten seien wegen einer Körperverletzung an einem anderen Ort – im Bereich des Goetheplatzes – alarmiert worden.

Die Frau, die die Polizei darüber informierte, habe die Tatverdächtige noch verfolgt, sagte eine Polizeisprecherin. Sie habe die Beamten zu einem Supermarkt im Stadtteil Sendling geführt, in dem sie die Tatverdächtige dann entdeckten. Diese habe die Polizisten mit einem Messer angegriffen. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte von der Waffe Gebrauch gemacht. Wer geschossen hat und wie viele Schüsse gefallen sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Auch zu der Toten und der Körperverletzung gab es noch keine weiteren Informationen. Aktuell liefen Spurensicherungsmaßnahmen in dem Geschäft, sagte die Polizeisprecherin am späten Abend. Die Straße vor dem Supermarkt, die zwischenzeitig gesperrt war, sei aber wieder frei.