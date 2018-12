Polizei befreit Frau nach 32 Jahren

Eine vor 32 Jahren entführte Frau aus Argentinien ist in Bolivien gefunden worden. Die heute 45-Jährige sei als 13-Jährige Opfer von Menschenhandel geworden, teilte die argentinische Polizei am Dienstag mit. Gefunden wurde sie nun im Zuge gemeinsamer Ermittlungen von Argentinien und Bolivien.

In den vergangenen Monaten habe eine Spezialeinheit der bolivianischen Polizei auf Bitten der argentinischen Behörden Beweise dafür gesammelt, dass sich die Frau in der Stadt Bermejo in Südbolivien befinde, hieß es. Die bolivianische Polizei schritt schließlich ein und befreite die Frau und deren Sohn. Dieser soll neun Jahre alt sein.