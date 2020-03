Polizei beendete zwei Corona-Partys in Bayern

Zwei sogenannte Corona-Partys hat die Polizei in Franken beendet. Rund 100 junge Menschen hatten sich am Montagabend in einem Nürnberger Stadtpark zum Feiern getroffen und dazu eine mit Generatoren betriebene Musik- und Lichtanlage laufen lassen, teilte die bayerische Polizei am Dienstag mit. In Schwabach trafen sich 50 Jugendliche in einem Skater-Park und feierten ebenfalls lautstark mit einer Musikanlage. Sie hatten sich offenbar über soziale Medien zu der Feier verabredet.



Hier wie dort stellten Beamte die Anlage sicher und erteilten Platzverweise. Die Polizei appelliere eindringlich, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen. Es liege in der Verantwortung jedes Bürgers, die Coronavirus-Infektionsrate so gering wie möglich zu halten und damit lebensbedrohliche Erkrankungen vor allem in Risikogruppen zu vermeiden. Eltern sollten ihre Kinder entsprechend sensibilisieren. Wegen des Coronavirus sind in Bayern bis einschließlich 19. April öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen landesweit untersagt.

Corona-Partys sind kein Spaß, sondern eine Gefahr für die Gesellschaft. Die Experten des Robert-Koch-Institus warnen: "Sie gefährden sich selbst." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht den Jugendlichen ins Gewissen: "Sorry, aber das geht gar nicht", sagte er am Dienstag in München. "Das ist eine wirkliche Gefährdung." Die Polizei sein angewiesen, darauf umgehend zu reagieren und solche Partys aufzulösen.