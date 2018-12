Politiker-Ehepaar bei Helikopter-Absturz gestorben

Er übernehme die Verpflichtung, die Hintergründe des Absturzes zu untersuchen, so der Linkspolitiker. Der Helikopter war nach Angaben der Zeitung Milenio in der Gemeinde Coronango im Teilstaat Puebla abgestürzt. Wie viele Menschen neben dem Ehepaar bei dem Unfall starben, wurde zunächst nicht berichtet. Alonso hatte erst Mitte Dezember das Amt der Gouverneurin übernommen. Ihr Ehemann hatte das Amt bis Jänner 2017 inne. Beide gehörten der konservativen PAN-Partei an.