Plastik im Bauch: Beliebte Baby-Seekuh in Thailand gestorben

In der Nacht auf Samstag starb "Mariam" aber. "Unsere Rettungsversuche sind gescheitert", sagte Chaiyapruk Werawong, der Direktor des Meereszentrums in der thailändischen Provinz Trang, wo die Baby-Seekuh zuletzt behandelt worden war. "Sie starb an einer Blutinfektion und hatte Eiter in ihrem Magen." Laut Werawong wurden in ihrem Darmtrakt kleine Mengen Plastikmülls gefunden, darunter ein 20 Zentimeter langes Stück Kunststoff.

Eine behandelnde Tierärztin schrieb in einem Facebook-Beitrag, der Tod des Tieres solle für die Menschen ein Weckruf für den Umweltschutz sein. "Sie ist von uns gegangen, als hätte sie sagen wollen: Bitte sagt allen, dass sie nach uns schauen und die Arten schützen sollen.