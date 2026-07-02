Elfjähriger rast in Prozession: Acht tote Mönche in Thailand

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Acht buddhistische Mönche sind im Nordosten Thailands ums Leben gekommen, als ein von einem Kind gesteuerter Pick-up in ihre Pilgergruppe raste. Weitere 18 Mönche wurden bei dem Unglück in der Provinz Mukdahan an der Grenze zum Nachbarland Laos verletzt, 13 davon schwer, wie die Zeitung Bangkok Post unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag berichtete. Fünf Mönche starben demnach noch an der Unfallstelle, drei weitere erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Elfjähriger am Steuer Nach ersten Erkenntnissen der Behörden steuerte ein Elfjähriger den Pick-up. Er soll das Fahrzeug ohne Erlaubnis seiner Eltern genommen haben, bevor er in die Prozession der Mönche raste. Nach Polizeiangaben lebt der Bub mit einer Behinderung. Nähere Angaben dazu machten die Behörden zunächst nicht. Berichten zufolge soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dabei die Pilgergruppe erfasst haben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aber noch an. Der Bub wurde in der örtlichen Polizeistation vernommen. Die etwa drei Dutzend Mönche hatten der „Bangkok Post“ zufolge gerade in einem Tempel zu Mittag gegessen und ihre Wanderung in Richtung des Bezirks Don Tan wieder aufgenommen, als das Unglück geschah.