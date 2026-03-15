Aufregung in Rom: Peter Thiel hält Seminare über Antichrist und Apokalypse

Der Tech-Milliardär und Mitgründer von PayPal und Palantir Technologies, Peter Thiel, ist in Rom für eine Reihe privater Seminare in Rom eingetroffen. Die Veranstaltungen finden von Sonntag bis Mittwoch statt. Themen sind der Antichrist und die Apokalypse, wie italienische Medien berichteten. Die Seminare des 58-jährigen Milliardärs, der US-Präsident Donald Trump nahe steht, sorgen für Aufregung in Rom. Thiels Treffen sind nicht öffentlich und nur auf Einladung zugänglich. Unklar ist, wer die Einladungen erhalten hat. Handys, Aufzeichnungen und Notizen sollen nach Angaben der Organisatoren untersagt sein. Über den genauen Inhalt der Vorträge ist bisher wenig bekannt. Zunächst hatte es Berichte gegeben, wonach die Veranstaltungen an der Päpstlichen Universität des Heiligen Thomas von Aquin, bekannt als Angelicum, stattfinden sollten. Dort hatte Robert Prevost - heute Papst Leo XIV - 1987 seine Doktorarbeit im Kirchenrecht verfasst.

Oppositionsparteien in Italien besorgt Die Universität wies diesen Bericht jedoch zurück. "Die Veranstaltung wird nicht von der Universität organisiert, findet nicht am Angelicum statt und gehört zu keiner unserer institutionellen Initiativen", erklärte Rektor Thomas Joseph White in einer Mitteilung. Thiels Seminare wurden vom italienischen Kulturverein "Vincenzo Gioberti", sowie von der römischen Niederlassung der "Catholic University of America" organisiert. "Gegenstand der Vorlesungen von Peter Thiel wird der Antichrist sein", heißt es in der Erklärung. Das Thema sei "dramatisch wichtig", weil in der Gegenwart Kräfte am Werk seien, "mehr oder weniger verborgen", die darauf abzielten, "das zu zerstören, was vom Westen übrig geblieben ist". Die Reise des als Unterstützer von Donald Trump geltenden Unternehmers stößt in Italien auf Kritik. Die stärkste italienische Oppositionspartei Partito Democratico (PD) kündigte eine parlamentarische Anfrage an. Sie will von der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wissen, ob offizielle oder institutionelle Treffen mit Thiel geplant sind. Die Abgeordnete Elisabetta Piccolotti von der oppositionellen Linkspartei "Alleanza Verdi e Sinistra" verwies darauf, dass Thiels Firma Palantir wegen der Nutzung von Datenanalyse-Technologien durch Regierungen und Sicherheitsbehörden immer wieder in der Kritik stehe. "Was tut Thiel in Italien? Sucht er möglicherweise neue Vereinbarungen oder Verträge mit öffentlichen Institutionen?", fragte die Abgeordnete.