Heikler Rüstungs-Deal: Deutschland fürchtet Einfluss von Peter Thiel

Europa müsse unabhängig von den USA werden, vor allem in Verteidigungsfragen, sagte der deutsche Kanzler erst vor ein paar Tagen. Friedrich Merz sprach auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz selbstbewusst davon, dass der Kontinent seinen „Urlaub von der Weltgeschichte“ beenden müsse.

Ein paar Tage später hat die Realität Merz wieder eingeholt. Sein Verteidigungsministerium hat sich mit einem milliardenschweren Drohnendeal genau in den tiefen Graben zwischen Europa und den USA manövriert, den er zu überwinden versucht. Bis zu 4,2 Milliarden Euro will SPD-Minister Boris Pistorius für Kamikazedrohnen ausgeben, die für die Sicherung der NATO-Grenze nach Russland nötig sind; Stichwort Drohnenwall. Der Großteil soll – nach Regierungslinie – auch an ein deutsches Start-up gehen. Nur ist die Firma Stark Defence nicht ausschließlich in europäischen Händen, sondern auch der von der CIA-Fonds In-Q-Tel hat Anteile – und der umstrittene US-Investor Peter Thiel.

Vor allem die Personalie Thiel bereitet Berlin Kopfzerbrechen. Nach Kritik der Grünen hat nun auch Pistorius eingestanden, dass er ein Problem werden könnte, „wenn er Einfluss auf das operative Geschäft hat“, etwa über eine Sperrminorität.