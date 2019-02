Per Zeitungsanzeige: Sri Lanka sucht Henker

In Sri Lanka werden per Zeitungsannonce Henker gesucht. Präsident Maithripala Sirisena hat kürzlich angekündigt, dass erstmals seit 1976 in den kommenden Monaten wieder die Todesstrafe in Sri Lanka vollstreckt werde.

In der Staatszeitung Daily News erschien nun eine Anzeige, wonach die Strafvollzugsbehörde männliche Bürger Sri Lankas im Alter zwischen 18 und 45 Jahren mit "ausgezeichnetem moralischen Charakter" sowie "sehr gutem Verstand und mentaler Stärke" als Henker sucht. Das Gehalt soll bei umgerechnet rund 180 Euro pro Monat liegen. Die Bewerbungsfrist läuft am 25. Februar aus.