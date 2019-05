Passagiere können Scientology-Schiff nach Masernfall verlassen

Nach mehr als zwei Wochen in Quarantäne wegen eines Masernfalls an Bord dürfen die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs der Scientology-Organisation wieder an Land gehen. Wie Scientology am Donnerstag mitteilte, wird eine Infektionsgefahr mittlerweile bei allen Passagieren und Besatzungsmitgliedern ausgeschlossen. Alle könnten nun wieder "nach Belieben kommen und gehen", fügte ein Sprecher hinzu.

Das Schiff, das seinen Heimathafen in Willemstad auf der niederländischen Antilleninsel Curacao hat, hatte am 30. April auf der Karibikinsel St. Lucia angelegt. Da ein weibliches Besatzungsmitglied an den Masern erkrankt war, stellten die dortigen Behörden das Schiff unter Quarantäne. Allen Besatzungsmitgliedern und Passagieren war der Landgang verboten.