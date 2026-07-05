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Aufregung in Paris: Mann klettert auf Eiffeltum und hisst US-Flagge
Die zweite und dritte Etage des Eiffelturms wurden daraufhin vorübergehend evakuiert.
Am Unabhängigkeitstag der USA ist ein Mann auf den Eiffelturm geklettert und hat an dem Pariser Wahrzeichen eine US-Flagge aufgehängt. Der Mann sei am Samstagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er zwischen der zweiten und dritten Etage den Turm erklomm und die Fahne dort befestigte, teilte die Polizei mit.
Er wurde festgenommen. Die zweite und dritte Etage des Eiffelturms wurden vorübergehend evakuiert, die US-Flagge wurde abgehängt.
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