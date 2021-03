Papua-Neuguinea soll eine Million Impfdosen bekommen

Die italienischen Behörden hatten Anfang des Monats eine Lieferung von 250.000 in Italien hergestellten Impfstoff-Dosen von AstraZeneca gestoppt. Begründet wurde dies mit der anhaltenden Impfstoff-Knappheit in der EU und den Lieferverzögerungen beim für die EU bestimmtem AstraZeneca-Impfstoff.

Es war das erste Mal, dass ein EU-Land von der im Jänner von Brüssel eingeführten Möglichkeit von Impfstoff-Exportbeschränkungen Gebrauch machte. Hintergrund für die Entscheidung Italiens war die Ankündigung AstraZenecas, in den ersten Monaten deutlich weniger Impfstoff an die EU zu liefern als zunächst zugesagt. Gleichzeitig wurden von dem Unternehmen aber Großbritannien und andere Drittländer in vollem Umfang beliefert.

Nach offiziellen Zahlen wurden seit Monatsanfang 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Papua-Neuguinea registriert, fast genau so viele wie im gesamten Vorjahr. Da jedoch wenig getestet wird, gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer aus. Das Gesundheitssystem des armen Pazifikstaates ist mit der Pandemie überfordert.

Australien ist bisher vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. In dem Land mit seinen 25 Millionen Einwohnern wurden etwa 29.000 Infektionen und rund 900 Todesfälle registriert.