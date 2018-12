Papst schickt seine Nummer 2 zur Klimakonferenz

Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) hatte vor wenigen Tagen im Vatikan für die UN-Klimakonferenz geworben.

Im Rahmen eines zweitägigen Rom-Besuchs traf die Ministerin am Dienstag den vatikanischen Staatssekretär Pietro Parolin und beteiligte sich am Mittwoch an der Generalaudienz des Papstes. Es folgte auch ein Gespräch mit Kardinal Peter Turkson, der das vatikanische Amt für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen leitet.

Beim Gespräch Köstingers mit Parolin, der die vatikanische Delegation bei der Konferenz leitet, hob Köstinger die Notwendigkeit hervor, konkrete Alternativen zur Wegwerfgesellschaft zu finden.