Papst: Prostitution ist "Krankheit der Menschheit"

Der Papst berichtete im Vorwort, er habe im August 2016 in einer Einrichtung der Gemeinschaft " Papst Johannes XXIII." in Rom 20 ehemalige Prostituierte besucht. Er sei vom "Schmerz und der Ungerechtigkeit" beeindruckt gewesen, die diese Frauen erlitten haben.

Bonaiuto erzählte, er habe den Papst gebeten, ein Vorwort für sein Buch zu schreiben. "Ich dachte nicht, er würde zusagen. Zusammen haben wir von diesem Tag im August 2016 gesprochen, als er unsere Gemeinschaft besucht hat. Es sind drei Jahre vergangen, doch Franziskus erinnerte sich an jede der Frauen und an ihre Geschichten", so Bonaiuto. Papst Franziskus hat Menschenhandel und Zwangsprostitution wiederholt kritisiert und als " Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet.