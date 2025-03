Darauf ist der Pontifex bei der Konzelebration der Messe in der Krankenhauskapelle im zehnten Stock der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli" zu sehen, in der er seit über einem Monat stationär behandelt wird. Aufgenommen wurde der Papst von der Seite, wie der Vatikan am Sonntagabend mitteilte.

Der Zustand des Heiligen Vaters sei stabil, hieß es. Am Sonntag setzte er seine Therapie und Physiotherapie fort. Wie lang Franziskus im Krankenhaus bleiben muss, steht noch offen. Das nächste ärztliche Bulletin soll am Dienstag oder Mittwoch veröffentlicht werden. Die Pressestelle des Vatikans werde nach wie vor einmal täglich spätnachmittags Informationen über den Gesundheitszustandes des Papstes veröffentlichen.

Papst erlebt "Zeit der Prüfung"

Papst Franziskus erklärte beim Angelus-Gebet am Sonntag, dass er eine "Zeit der Prüfung" erlebe. "Ich befinde mich in einer Zeit der Prüfung und bin mit vielen kranken Brüdern und Schwestern vereint, die in diesem Moment so zerbrechlich sind wie ich", schrieb der Papst im Angelus-Gebet, das wie in den vergangene Wochen in schriftlicher Form veröffentlicht wurde. Der Papst liegt seit über einem Monat in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli".

"Unser Körper ist schwach, aber nichts kann uns daran hindern, zu lieben, zu beten, uns hinzugeben, füreinander im Glauben leuchtende Zeichen der Hoffnung zu sein. Wie viel Licht leuchtet in diesem Sinne in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen! Wie viel liebevolle Fürsorge erhellt die Zimmer, die Flure, die Praxen, die Orte, an denen die bescheidensten Dienste geleistet werden! Deshalb möchte ich Sie heute einladen, gemeinsam mit mir den Herrn zu preisen, der uns nie verlässt und der uns in Zeiten des Leids Menschen zur Seite stellt, die einen Strahl seiner Liebe widerspiegeln", schrieb Franziskus, der wegen einer beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt wird.