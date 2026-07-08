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San-Fermín-Fest

Umstrittene Stierhatz in Pamplona: Erneut mehrere Verletzte

Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die rund 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer.
08.07.2026, 10:39

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Running of the Bulls at Pamplona's San Fermin festival

Auch bei der zweiten Stierhatz während des San-Fermín-Festes hat es in Pamplona im Norden Spaniens wieder Verletzte gegeben. Drei Läufer seien von Sanitätern behandelt worden, einer davon mit einer leichten Verletzung am Arm durch eines der spitzen und langen Hörner der Stiere, teilte eine Sprecherin des Universitätskrankenhauses im staatlichen TV-Sender RTVE mit. Beim ersten der insgesamt acht Läufe waren am Vortag fünf Menschen ebenfalls leicht verletzt worden.

Pamplona: Fünf Verletzte bei erster Stierhatz

16 Todesopfer seit 1924 - die meisten durch Hornstöße

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Montag begonnen und endet nächsten Dienstag. Täglich werden in der Früh sechs Kampfbullen zusammen mit zahmen Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt für die Stierkämpfe in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die rund 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009. Die meisten von ihnen starben durch Hornstöße.

SPAIN-BULL RUN-FESTIVAL-SAN FERMIN

Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die traditionsreiche Veranstaltung, die bereits seit 1591 stattfindet, inzwischen aber auch in Spanien umstritten ist.

Stierhatz in Pamplona: Aktivisten protestierten mit nackter Haut
Spanien
Agenturen, dw  | 

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