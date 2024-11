Ein Artist ist bei einer festlichen Dinner-Show in einem Zelt in Stuttgart im Südwesten Deutschlands abgestürzt. Laut Stuttgarter Nachrichten ereignete sich der Unfall bei der Premiere der Palazzo-Show "Better together".

Der 32-jährige Künstler sei am Dienstag gegen 22.30 Uhr an einem Mast abgerutscht und rund sechs Meter auf einen Holzboden in der Zeltmitte gefallen, so ein Sprecher des Veranstalters.