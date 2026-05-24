In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bei der Bombenexplosion in der Provinz Baluchistan im Südwesten Pakistans am Sonntag 103 Menschen verletzt. Durch die Explosion seien mindestens drei Waggons und die Lokomotive entgleist. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade, die für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpft, erklärte sich für den Anschlag verantwortlich.

Ziel seien Militärangehörige gewesen, die für die Eid-Feiertage in ihre Heimatorte fahren wollten, hieß es. In allen öffentlichen und privaten Krankenhäusern der Stadt sei der Notstand ausgerufen worden, teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. Auf Bildern vom Anschlagsort war ein entgleister und stark beschädigter Waggon zu sehen. Menschen kletterten auf der Suche nach Überlebenden auf das Wrack und trugen blutüberströmte Opfer hinaus.

Mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug rammte Zug

Der Zug, der Armeeangehörige und deren Familienmitglieder beförderte, sollte den Angaben zufolge von der Provinzhauptstadt Quetta nach Peshawar im Nordwesten Pakistans fahren, als er an einem Bahnübergang in Chaman Pattak in Quetta von einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug gerammt wurde. Dies habe eine "gewaltige Explosion" zur Folge gehabt, sagte der Behördenvertreter. Auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge wurden durch die Explosion beschädigt.