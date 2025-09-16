Verheerende Fluten in Pakistan: 1.000 Tote und 3 Millionen Vertriebene
Zusammenfassung
- Fast 1.000 Tote und rund drei Millionen Vertriebene durch Monsunfluten in Pakistan seit Ende Juni.
- Behörden und Hilfsorganisationen warnen vor der raschen Ausbreitung wasser- und mückenübertragener Krankheiten.
- Extreme Wetterereignisse nehmen zu; Erinnerungen an die schwere Flutkatastrophe von 2022 werden wach.
In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni fast 1.000 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes bekannt.
Verheerende Fluten vertrieben in Pakistan 3 Millionen Menschen
Mehr als 9.000 Häuser seien zerstört oder beschädigt und insgesamt fast drei Millionen Menschen seien durch die Fluten vertrieben worden. Behörden und Hilfsorganisationen warnen vor einer Verbreitung von durch Wasser übertragene Krankheiten wie Darminfektionen oder Hautallergien.
Laut einer Erklärung der Nationalen Katastrophenschutzbehörde wurden in den Provinzen Punjab und Sindh fast eine halbe Million Menschen in staatlichen medizinischen Lagern behandelt. Die pakistanische Wohltätigkeitsorganisation, die Al-Khidmat Foundation (AKF), spricht außerdem von rund einer halben Million Menschen, die von verschiedenen Hilfsorganisationen behandelt wurden.
Wegen Überschwemmungen: Rasche Übertragung von Krankheiten
Auch die von Moskitos übertragene Krankheit Dengue übertrage sich durch die Überschwemmungen rasch. "Wenn die Krankheiten nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnte die Region von einer weiteren Krise heimgesucht werden", sagte Ahmad Nabeel von der AKF.
Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai äußerte sich auf der Online-Plattform X zu den verheerenden Fluten in ihrem Heimatland. "Die Überschwemmungen in Pakistan haben Schulen zerstört und Gemeinden verwüstet. Mein Herz ist in dieser Krisenzeit bei allen Pakistanern."
Erinnerungen an schwere Flutkatastrophe im Sommer 2022
Extreme Wetterereignisse nehmen in dem südasiatischen Land zu. Im Sommer 2022 erlebte Pakistan eine schwere Flutkatastrophe, die zwischenzeitlich ein Drittel des Landes unter Wasser setzte und 1.700 Menschen das Leben kostete.
Kommentare