Am Samstagabend kam es in einem See in Siemirowice in der polnischen Woiwodschaft Pommern zu einem tragischen Vorfall. Eine 37-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann fielen von einem Steg ins Wasser und konnten trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte nicht mehr gerettet werden. Der Leiter der Seenotrettung berichtete, dass die Frau schwanger war.

Paar in Badeverbots-Bereich ertrunken

Polnischen Medienberichten zufolge ging bei der Polizei gegen 18 Uhr ein Notruf ein. Zwei Personen seien in einem Teil des Sees ins Wasser gegangen, wo das Baden ausdrücklich verboten war. Wie das Online-Nachrichtenportal naTemat.pl berichtet, wurde eine Polizeistreife umgehend zum Unfallort entsandt, wo die Feuerwehr bereits eingetroffen war.

Die zwei Personen wurden aus dem Wasser gezogen, für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Trotz aller Rettungsbemühungen, einschließlich der Herz-Lungen-Wiederbelebung, konnten die 37-jährige Frau und der 56-jährige Mann, beide Einwohner des Kreises Lębork, nicht gerettet werden“, hieß es in der Polizeiaussendung.