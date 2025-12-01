Das Oxford Wort 2025 wurde gewählt – und es sind 2 Worte
Zusammenfassung
- Das Oxford Word des Jahres 2025 ist "Rage Bait", gewählt von 30.000 Personen.
- "Rage Bait" beschreibt Online-Inhalte, die gezielt Empörung hervorrufen, um Interaktionen zu steigern.
- Weitere Finalisten waren "Aura Farming" und "Bio Hack"; das Wort des Jahres muss nicht nur ein einzelnes Wort sein.
Jedes Jahr sammeln die Oxford-Lexikographen Worte und Ausdrücke, die die Welt und die Sprache im vergangenen Jahr geprägt haben. 30.000 Personen haben drei Tage lang abgestimmt. Zum Oxford Word des Jahres 2025 wurde "Rage Bait" gewählt.
Sie kennen es nicht? Das englische Wort Rage bait beschreibt "Online-Inhalte, die bewusst darauf ausgelegt sind, durch Frustration, Provokation oder Beleidigungen Ärger oder Empörung hervorzurufen und in der Regel gepostet werden, um den Traffic auf einer bestimmten Webseite oder einem bestimmten Social-Media-Konto zu erhöhen oder die Interaktion damit zu steigern", so erklärt es die Oxford University auf ihrer Website.
Außerdem sind das zwei Worte?
Das Wort des Jahres muss nicht nur ein Wort sein. Rage bait ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern rage, was einen heftigen Wutausbruch bedeutet, und bait, was einen attraktiven oder lockende Leckerbissen bezeichnet. Die Zusammensetzung aus zwei eigenständigen Worten, die ein neues Wort mit eigener Bedeutung ergeben, zeige "die Flexibilität der englischen Sprache", erklären die Sprachwissenschaftler.
Zudem zeige die Wahl auf dieses Wort, dass die Nachrichtenlage von sozialen Unruhen, digitalen Wohlbefinden und Debatten über Online-Regulierungen dominiert war, heißt es weiter. Die Gesellschaft sei sich über Manipulationstaktiken im Internet klarer, sagt Casper Grathwohl, Präsident von Oxford Languages.
Oxford Wort: Shortlist 2025
Diese weiteren Worte waren in der Top 3 und standen für das Wort 2025 zur Wahl:
- Aura Farming
(n.) Die Kultivierung einer beeindruckenden, attraktiven oder charismatischen Persönlichkeit oder eines öffentlichen Images, indem man sich auf eine Weise verhält oder präsentiert, die subtil Selbstvertrauen, Coolness oder Mystik vermitteln soll.
- Bio Hack
(n.) Der Versuch, die eigene körperliche und mentale Performance, Langlebigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu optimieren und zu verbessern, indem die Ernährung, Fitnessroutine und der Lifestyle verändert wird.
