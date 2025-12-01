Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Jedes Jahr sammeln die Oxford-Lexikographen Worte und Ausdrücke, die die Welt und die Sprache im vergangenen Jahr geprägt haben. 30.000 Personen haben drei Tage lang abgestimmt. Zum Oxford Word des Jahres 2025 wurde "Rage Bait" gewählt. Sie kennen es nicht? Das englische Wort Rage bait beschreibt "Online-Inhalte, die bewusst darauf ausgelegt sind, durch Frustration, Provokation oder Beleidigungen Ärger oder Empörung hervorzurufen und in der Regel gepostet werden, um den Traffic auf einer bestimmten Webseite oder einem bestimmten Social-Media-Konto zu erhöhen oder die Interaktion damit zu steigern", so erklärt es die Oxford University auf ihrer Website.

Außerdem sind das zwei Worte? Das Wort des Jahres muss nicht nur ein Wort sein. Rage bait ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern rage, was einen heftigen Wutausbruch bedeutet, und bait, was einen attraktiven oder lockende Leckerbissen bezeichnet. Die Zusammensetzung aus zwei eigenständigen Worten, die ein neues Wort mit eigener Bedeutung ergeben, zeige "die Flexibilität der englischen Sprache", erklären die Sprachwissenschaftler. Zudem zeige die Wahl auf dieses Wort, dass die Nachrichtenlage von sozialen Unruhen, digitalen Wohlbefinden und Debatten über Online-Regulierungen dominiert war, heißt es weiter. Die Gesellschaft sei sich über Manipulationstaktiken im Internet klarer, sagt Casper Grathwohl, Präsident von Oxford Languages.