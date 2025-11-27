Hass im Netz: 1.716 Fälle laut ZARA – Frauen besonders betroffen

Der Verein ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit hat am Mittwochabend seinen 8. "Gegen Hass im Netz-Bericht" vorgelegt. Im Zeitraum September 2024 bis August 2025 sind demnach 1.716 Meldungen von Online-Hass dokumentiert worden. Seit der Gründung der Beratungsstelle "GegenHassimNetz" im Jahr 2017 wurden insgesamt 15.113 Fälle von Online-Hass erfasst. Die meisten Fälle waren rassistisch motiviert (53 Prozent), dahinter folgte "nicht ideologisch motivierter Hass" (31) und Sexismus (6). 46 Prozent (798 Fälle) der Hass-Meldungen ordnete die NGO als (straf-)rechtlich relevant ein, 54 Prozent als nicht rechtlich relevant.

Beleidigungen am häufigsten Unter den als strafrechtlich relevant eingeordneten Meldungen waren am häufigsten Beleidigungen (30 Prozent), gefolgt von Verhetzung (17 Prozent) und Cyber-Mobbing (10 Prozent). Verstöße gegen das Verbotsgesetz machten neun Prozent der Meldungen aus, gefährliche Drohungen fünf Prozent und (Cyber-)Stalking drei Prozent. Weitere 26 Prozent fielen unter "sonstige strafrechtlich relevante Tatbestände", so ZARA.

ZARA: Auch rechtlich zulässige Inhalte verletzen Inhaltlich widmete sich der diesjährige Bericht dem Thema "Lawful but Awful". Er zeige auf, wie sehr auch rechtlich zulässige Inhalte im Netz Menschen "verletzen, zum Schweigen bringen und insgesamt einen fairen, demokratischen Diskurs verhindern", so ZARA. "Legaler Online-Hass prägt den Alltag vieler Menschen und macht sichtbar, wo der Rechtsstaat an seine Grenzen stößt, wenn es um den Schutz der Menschenwürde geht. Genau an dieser Schnittstelle beginnt die Arbeit von ZARA: Wir hören zu, beraten und handeln, wo andere Systeme nicht greifen", erklärte ZARA-Geschäftsführerin Rita Isiba laut Presseaussendung des Vereins.