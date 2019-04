Ostern in Rom: Papst Franziskus betet für Paris

Am heutigen Karfreitag steht der abendliche Kreuzweg beim Kolosseum auf dem Programm. Bei der stimmungsvollen Andacht gehen Gläubige im Kerzenlicht die 14 Stationen des Leidensweges Jesu nach. Die Meditationstexte stammen in diesem Jahr aus der Feder der italienischen Ordensfrau und Aktivistin gegen Menschenhandel Eugenia Bonetti.

Ihren Höhepunkt erreicht die Feier zur Auferstehung Christi in der Osternacht. Am Samstagabend wird Franziskus in der Vorhalle des Petersdoms feierlich das Osterlicht entzünden. Bei dem mehrstündigen Gottesdienst wird er auch einige Erwachsene durch Taufe und Firmung in die katholische Kirche aufnehmen.

Nach der Festmesse am Ostersonntag verkündet der Papst traditionsgemäß seine Osterbotschaft. Anschließend erteilt er den Segen „Urbi et orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“), der weltweit auch im Fernsehen übertragen wird. Der Petersplatz ist daher in diesen Tagen besonders festlich geschmückt. Auf Hochtouren arbeiteten Gärtner und Floristen am Blumenschmuck, der heuer mit seinen leuchtenden Strelitzien tropisch ausfiel.