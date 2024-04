Gefahr nicht gebannt: Orca-Junges befreit sich nach Wochen aus Lagune

An der Westküste Kanadas hat sich ein verwaistes Orca-Junges aus eigener Kraft aus einer Lagune befreit, in der es wochenlang festgesteckt hatte. Das teilte am Freitag (Ortszeit) der indigene Stamm Ehattesaht mit, der über den jungen Schwertwal gewacht und einige Versuche zu seiner Rettung unternommen hatte. Demnach gelang es dem weiblichen Jungtier am frühen Morgen bei Flut, aus der Lagune an der Küste von Vancouver Island hinauszuschwimmen.